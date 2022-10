Stiri pe aceeasi tema

- In India, sute de credincioși l-au petrecut pe ultimul drum pe Babiya, crocodilul zeului - un crocodil așa-zis vegetarian. Animalul sacru a fost impodobit cu flori, binecuvantat și jelit, apoi și ingropat cu tot respectul.

- NASA, agenția spațiala americana, a efectuat, in noaptea de luni spre marți, primul test de aparare a Terrei. Aflat la 11 milioane de kilometri distanța de Pamant, un asteroid a fost lovit de o sonda trimisa de NASA in urma cu 10 luni, in incercarea de a determina schimbarea traiectoriei corpului ceresc.…

- Oamenii dintr-o localitate din Gorj, peste doua mii, stau pe o comoara, respectiv cea mai mare punga de gaze din Romania, dar trec prin iarna cu lemne sau carbune. Este situația trista a localnicilor din comuna Licurici.

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, este inmormantat astazi la Moscova, fara onoruri de stat și in absența actualului președinte al Rusiei, Vladimir Putin, relataza CNN și Reuters.Sute de ruși au venit la Sala Coloanelor din Moscova, unde a fost depus trupul fostului lider sovietic, pentru a-i…

- Un nou virus aparut in lume se raspandește cu rapiditate printre copii. Gripa tomatelor are simptome asemanatoare cu Covid-19, potrivit specialiștilor.Oamenii de știința au comparat acest nou virus cu Covid-19. Se pare ca gripa tomatelor a fost descoperita in India, in statul Kerala pe 6 mai 2022 și…

- Luna august aduce cea mai frumoasa ploaie de stele cazatoare de peste an, Perseidele. Fenomenul astronomic isi atinge maximul de vizibilitate in noaptea de 12 spre 13 august. Din punct de vedere astronomic, luna august este cunoscuta pentru aparitia roiului Perseide, care isi va atinge maximul de vizibilitate,…