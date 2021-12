Stiri pe aceeasi tema

- "Croația este pregatita", a anunțat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, intr-o conferința de presa, dupa ce miniștrii de interne ai blocului comunitar european au convenit asupra unui acord in acest sens. Comisia a recomandat in octombrie 2019 includerea Croației in spațiul Schengen,…

- „Croatia este pregatita”, a declarat, joi, comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a ajuns la un acord intre ministrii de interne ai blocului UE pentru ca aceasta țara sa intre in spațiul Schengen, relateaza Reuters, citata de News.ro.Aceasta…

- Intrarea in spatiul Schenge a Croatia, care a devenit membra a UE in 2013 si care vrea sa intre si in zona euro, a fost un subiect sensibil din cauza migratiei. ”Croatia este pregatita”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a ajuns…

- Mai multe state vestice au fost martore in weekend unor proteste de amploare, unele violente, impotriva masurilor pandemice impuse in contextul creșterii abrupte a numarului de cazuri Covid. Drept raspuns, Comisia Europeana le-a transmis luni protestatarilor ca le ințelege „oboseala”, dar respectarea…

- Un cuplu de refugiați afgani incearca sa treaca granița dintre Bosnia și Croația pentru a cere azil politic. Cu ei este fiica lor de numai doi ani. In ciuda tuturor obstacolelor, ei reușesc sa traverseze un rau in mijlocul nopții și sa intre pe teritoriul Croației. Cateva ore mai tarziu, poliția de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Germania și SUA sunt printre țarile care au intrat in zona roșie, din cauza creșterii numarului de infectari. Astfel, in zona roșie au intrat: Germania, Elveția, Polonia, Norvegia, Statele Unite ale…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de ieri Hotararea nr. 102 care prevede și actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. In zona roșie au intrat: Germania, Elveția, Polonia, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Liechtenstein, Andorra, Bosnia…

- Comisarul european Ylva Johansson a declarat joi ca este "extrem de îngrijorata" în urma informațiilor din presa privind noi respingeri ilegale - și uneori violente - ale migranților la frontierele UE, în special în Grecia și Croația, cerând acestor țari sa investigheze…