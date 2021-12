Intrarea in spatiul Schenge a Croatia, care a devenit membra a UE in 2013 si care vrea sa intre si in zona euro, a fost un subiect sensibil din cauza migratiei. ”Croatia este pregatita”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a ajuns la un acord intre ministrii de interne ai blocului. Comisia a recomandat includerea Croatiei in Schengen in octombrie 2019. Unele grupuri neguvernamentale spun ca Zagrebul a facut eforturi exagerate pentru a demonstra UE ca poate opri migrantii fara acte care trec in bloc, pentru a adera la Schengen.…