Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a carui tara nu a obtinut pana acum nicio doza de vaccin impotriva Covid-19, a cerut marți mai mult ajutor din partea țarilor Uniunii Europene in procurarea unui vaccin, dupa ce guvernul sau a refuzat achiziționarea vaccinului Sputnik V, dezvoltat de Rusia,…

- Premierul ungar Viktor Orban, unul dintre putinii sustinatori ai presedintelui american in exercitiu Donald Trump in cadrul Uniunii Europene (UE), a atentionat impotriva oricarei ingerinte in treburile interne ale SUA dupa asaltul de miercuri asupra Capitoliului de le Washington, delimitandu-se astfel…

- Procurorii croați au deschis o ancheta dupa cutremurul puternic care a avut loc recent in Petrinja, Croația. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca neglijența și corupția sunt cauze ale distrugerilor provocate de seismul care a avut loc langa Zagreb. Procuratura croata anti-coruptie a deschis o…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat luni disponibilitatea de a ajuta Croatia, care a fost zdruncinata in cursul diminetii de trei cutremure puternice, transmite Hina, potrivit AGERPRES. "Urmarim indeaproape situatia si suntem gata sa venim in ajutor", a transmis…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca inca o notificare a Romaniei, in ceea ce priveste alertele de masti neconforme de pe piata, a fost validata de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX, conform unui comunicat de presa. In…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a susținut, luni, ca nu a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis sau cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o eventuala propunere a sa pentru mandatul de prim-ministru al noului Guvern. Ciuca a precizat ca Iohannis nu i-a propus acest lucru. Nicolae Ciuca a spus…

- Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, iși dorește ca dupa aceste alegeri parlamentare, Romania sa ajunga in primul rand al țarilor europene. Marian Andronache a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru o alternativa, pentru ca viitorul Parlament și viitorul Guvern sa puna umarul și ...

- Dupa anunțarea noilor masuri de restricție anti-COVID anunțate de Guvern, Calin Popescu Tariceanu a acuzat vineri Premierul si Președintele ca saboteaza afacerile, micii producatori și inchid tot mai puțin secțiile de votare pentru alegerile parlamentare: "Pe scurt, inchid cam tot ce mișca, mai puțin…