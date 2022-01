Criza USR sau de la corupţia endemică la sărăcia endemică Greu pentru un partid este in aceasta perioada sa fie la guvernare, dar nu le este usor nici partidelor din opozitie sa fie adevarate partide de opozitie. Exista o mare diferenta intre a fi un oarecare partid aflat in opozitie si a fi un autentic „partid de opozitie”. Un partid „din opozitie” poate spune orice. Un „partid in opozitie” trebuie sa aiba un plan, un program, o viziune diferita de partidele aflate la guvernare. In acest sens am putea spune ca Dacian Ciolos incearca sa pozitioneze USR ca partid ” in opozitie” fata de PSD si PNL. Astfel pune problema accesarii celor 30 de miliarde euro… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

