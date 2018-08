Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Michel Temer a ordonat marti seara, prin decret, trimiterea fortelor armate in statul Roraima, la frontiera cu Venezuela, intre 29 august si 12 septembrie. Scopul acestei masuri este de a «garanta securitatea cetatenilor brazilieni, dar si a imigrantilor venezueleni care fug din…

- O inregistrare din drona surprinde proporțiile acestei migrații economice. Zilnic, mii de venezueleni - ajunși la capatul puterilor și macinați de saracie - se calca efectiv in picioare incercand sa intre pe teritoriul Columbiei. Exodul migrantilor din Venezuela se apropie de un „moment de criza"…

- Presedintele Argentinei, Mauricio Macri, intentioneaza sa atace guvernul din Venezuela la Curtea Penala Internationala (CPI) de la Haga pentru presupuse crime impotriva umanitatii, conform unui interviu difuzat duminica noapte de serviciul in limba spaniola al CNN, relateaza Reuters. Macri a spus ca…

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

