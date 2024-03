Nicolae Stanciu: „Sunt multe lucruri de pus la punct“

Capitanul Romaniei, Nicolae Stanciu, a afirmat, dupa partida amicala cu Irlanda de Nord, incheiata cu scorul de 1-1, vineri seara, pe Arena Nationala, ca tricolorii mai au multe lucruri de pus la punct pana la startul EURO 2024. „E putina dezamagire, pentru ca nu am reusit sa castigam. E unul dintre amicalele pe care le jucam acasa in fata fanilor. Cred ca am reusit sa controlam meciul, mingea a fost in permanenta la noi. Singura scapare a fost acel gol in primele minute. E clar ca trebuie sa fim mult mai concentrati in ultimii 20-30 de metri. Am intalnit o echipa care s-a aparat cu cinci jucatori…