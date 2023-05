Mii de migranți au ajuns la granița cu SUA, chiar in perioada in care restricțiile din perioada pandemiei au luat sfarșit. Ei spera sa intre in SUA inainte ca o noua lege sa intre in vigoare, potrivit Sky News.

Restricțiile care au expirat au fost cuprinse intr-o lege care a permis SUA sa interzica intrarea in țara a migranților cu scopul de a opri introducerea bolilor transmisibile. In curand, vor intra in vigoare alte restricții, care vor incuraja migranții sa intre in țara in mod legal, spun autoritațile americane.

CITESTE SI VIDEO |-sicriu din Hong Kong : un european nu ar…