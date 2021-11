Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sugerat marti Uniunii Europene sa ofere Belarusului asistenta financiara pentru ca aceasta tara sa opreasca migrantii care incearca sa ajunga in vestul Europei, la fel cu procedeaza cu Turcia. Lavrov susține ca afluxul de migranti este rezultatul politicii duse…

- Migranții au incercat sa patrunda cu forța in Polonia și au ranit doi polițiști de frontiera. Serviciul de frontiera polonez a publicat un videoclip cu atacul de duminica la granița, informeaza Nexta. Printre cei care au atacat gardul, polonezii au identificat soldații bielorusi in haine civile.…

- Principala organizație de supraveghere al securitații in Europa, OSCE, a anunțat duminica seara ca membrii echipei sale care monitorizeaza conflictul din estul Ucrainei au fost impiedicați sa paraseasca hotelul de catre separatiștii susținuți de Rusia, care au cerut in schimb eliberarea unui ofițer…

- Polonia susține ca Rusia este vinovata de numarul tot mai mare de imigranți de la granița. Ba mai mult, oficialii polonezi acuza statul rus ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru „alimentarea” fluxului de migranți. Stanislav Zarin, purtator de cuvant al ministrului care coordoneaza serviciile…

- Ministrul pentru Afaceri Kwasi Kwarteng a afirmat dupa o intalnire cu directori ai companiilor National Grid, Centrica, EDF si autoritate de reglementare Ofgem ca a primit din nou asigurari ca securitatea livrarilor nu reprezinta un motiv de ingrijorare imediat. El a promis sa licreze cu industria pentru…

- Armata lituaniana a primit puteri extinse la granita cu Belarus in urma unei cresteri accentuate a numarului de migranti care sosesc la frontiera de est a tarii, informeaza DPA. Parlamentul lituanian a aprobat vineri un decret corespunzator prezentat de presedintele Gitanas Nauseda, potrivit…

- Talibanii au de gand sa instaleze noul guvern, pe 11 septembrie, adica la 20 de ani de la atacurile teroriste SUA, scrie observatornews. Deliberarile au inceput deja, iar raspunsul final va fi dat in curand, potrivit surselor. ”Ne-am ingrijorat de modul in care suntem tratați de catre Departamentul…

- Ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, a inceput duminica un turneu diplomatic de patru zile in cinci tari care au un rol important in continuarea eforturilor de evacuare din Afganistan a celor care au nevoie de protectie, informeaza dpa. Prima oprire la va fi duminica in Turcia, tara…