- Reducerea livrarilor de gaz din Rusia incepe sa se resimta in majoritatea tarilor europene. Germania, care era dependenta in proporție de peste 35 la suta de gazul rusesc, se vede nevoita sa reduca producția industriala.

- Vladimir Putin risca sa fie ucis intr-o lovitura de stat, deoarece generalii ruși sunt furioși din cauza gestionarii dezastruoase a razboiului din Ucraina. Tabloidul britanic The Sun susține ca președintele rus ar putea fi eliminat de propriile sale servicii de securitate, iar asasinarea ar putea…

- Londra se pregatește sa nu renunțe la centralele pe carbune, pentru a reduce riscurile in aprovizionarea cu energie a milioane de locuințe, mai ales iarna viitoare, transmite AFP. Este normal ca sa exploram mai multe opțiuni pentru a ne intari securitatea și aprovizionarea energetica și, chiar daca…

- Ministrii Energiei din statele membre ale UE se reunesc luni in sedinta de criza, in contextul in care blocul comunitar se straduieste sa vina cu un raspuns comun la solicitarea Moscovei de a plati in ruble pentru gazele naturale rusesti, pentru a nu le fi intrerupte livrarile, scrie Reuters.

- Livrarile de gaz din Rusia catre Polonia au fost oprite, marți, iar ministerul pentru clima a inființat o celula de criza, informeaza site-ului polonez Onet.pl, citat de businessinsider.com.pl.

- Marea Britanie a anunșat, marți, ca internționeaza sa revoce statutul de bursa de valori recunoscuta, a Bursei de Valori din Moscova, potrivit unui comunicat al autoritații fiscale britanice, HM Revenue and Customs (HMRC), noteaza CNN.Revocarea statutului presupune ca, in viitor, investitorii nu vor…

- Rusia a generat, prin invazia militara in Ucraina, penurie de alimente si riscuri de foamete la nivel mondial, a afirmat, luni dupa-amiaza, Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.