- Intr-un interviu telefonic acordat publicatiei POLITICO, ministrul de Externe al Italiei, Luigi Di Maio i-a acuzat pe criticii premierului Mario Draghi ca fac treaba presedintelui rus Vladimir Putin. Seful diplomatiei italiene a lansat un apel pentru ca partidele politice sa nu darame Guvernul in cadrul…

- Este puțin probabil ca Italia sa poata continua livrarea armelor Ucrainei pe fondul crizei politice cu care se confrunta țara. Astfel de opinie au fost impartașita de Ministrul de Externe al Italiei, Luigi Di Maio, intr-un interviu acordat ediției de la Bruxelles Politico, citat de RIA Novosti. "Acum…

- Ministrul italian de externe Luigi Di Maio a acuzat Rusia de implicare in criza guvernamentala, care a fost provocata de Giuseppe Conte, liderul Mișcarii 5 Stele. Ministrul a sugerat ca printre urmarile acesteia ar putea fi incetarea livrarilor de armament catre Ucraina și imposibilitatea de a semna…

- Negocieri intense in Italia in aceste zile, dupa anunțul demisiei premierului Mario Draghi. Presedintele Sergio Mattarella l-a trimis in Parlament, unde Draghi ar putea obține votul de incredere al partidelor.

- Premierul Italiei, Mario Draghi, s-a deplasat joi dupa-amiaza la Palatul prezidential de la Roma, in contextul in care, desi a obtinut votul Parlamentului pentru un program de masuri sociale, coalitia guvernamentala de uniune nationala pare sa se destrame. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Orasele Verona si Pisa vor restrictiona consumul de apa curenta din cauza celei mai grave secete inregistrate in ultimele decenii in Italia, o decizie anuntata cu putin timp inaintea unui set de masuri federale ce ar putea fi adoptate incepand de luni, transmite DPA. In Verona, un oras din nordul Italiei,…

- Guvernul de coalitie al premierului italian Mario Draghi a fost zguduit marti de noi tulburari dupa ce cel mai mare partid din parlament s-a divizat, iar ministrul de externe a initiat un grup separatist.

- El va incerca o mediere in razboiul ruso-ucrainean care sa duca la impunerea pacii in regiune. Guterres va avea, la Moscova, și o intalnire de lucru un dineu cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov. Joi, șeful ONU se va deplasa in Ucraina pentru discuții cu președintele Volodimir Zelenski și cu…