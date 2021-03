Premierul armean Nikol Pasinian si-a anuntat duminica intentia de a demisiona - in aprilie - si de a ramane pemier interimar pana la alegerile legislative anticipate, prevazute in iunie, intr-un nou efort de a pune capat crizei politice care zguduie aceasta tara din Caucaz, dupa usturatoarea infrangere a Armeniei in razboiul cu Azerbaidjanul, relateaza AFP.