Intalnirea informala dintre Merkel si Sanchez va avea loc sambata si duminica in parcul national Donana, din apropiere de Sevilia, potrivit unui anunt al guvernului spaniol.



Germania si Spania au ''un demers comun'' in problema migratiei, au indicat oficiali.



Pe agenda discutiilor vor figura si alte subiecte de interes european, inclusiv continuarea unei uniuni economice si monetare complete.



Pedro Sanchez, seful partidului socialist, se afla la conducerea guvernului de la 1 iunie, cand l-a inlocuit in functie pe conservatorul Mariano Rajoy, care a fost inlaturat…