Stiri pe aceeasi tema

- Imagini neobisnuite au fost publicate pe retelele sociale, infatisand tancuri scoase pe strazi pentru a proteja o sucursala a Bancii Chinei. Citand institutii de presa locale, utilizatorii de pe Reddit spun ca filmarile sunt facute in orasul Rizhao, in provincia Shandong, iar tancurile au fost desfasurate…

- UPDATE Cele doua tinere rapite luni seara din Galați au fost gasite de polițiști, marți, la un hotel de pe Calea Moșilor din București. Din cercetari a reieșit ca doi barbați au participat la comiterea faptei. Cei doi vor fi conduși la sediul IPJ Galați pentru audieri și dispunerea masurilor legale.…

- Western envoys in China criticized Russia on Monday for its invasion of Ukraine, with the U.S. ambassador saying China should not spread Russian “propaganda”, in an unusual public forum in a country that has declined to condemn Moscow’s attack, according to Reuters. Speaking at the World Peace Forum,…

- Rusia nu si-a putut plati datoria externa, pentru prima data in mai mult de un secol, dupa ce a ratat un termen limita de duminica. Mai exact, Rusia are banii necesari pentru o plata de 100 de milioane de dolari și este dispusa sa dea banii, dar sancțiunile au facut imposibila efectuarea plaților catre…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba le-a cerut, duminica, liderilor reuniți la summitul G7 din Munchen mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acuzand atacul rușilor asupra Kievului produs duminica dimineața. Unul dintre raniți este o fetița de 7 ani care dormea liniștita in patul ei, pana cand…

- Un barbat care amenința oamenii in plina strada cu cuțitul a fost reținut de polițiștii de la secția 9. Ca sa il poata reține, oamenii legii au facut uz de arma. „Intervenție in forța a polițiștilor de ordine publica din cadrul Secției 9 Poliție, in cazul unui barbat care amenința mai mulți cetațeni…

- Un leu ar umbla liber pe strazile din Targoviste, iar autoritatile au transmis, joi dimineața, un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populatia. Leul ar fi fost observat in cartierul Priseaca din Targoviste, in zona statiei peco Helene. Oamenii au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112 si au anuntat…

- Sute de oameni protesteaza in Piata Victoriei, in fata Guvernului, si cer abrogarea liberalizarii preturilor la energie si carburanti, dar si renegocierea PNRR. Protestul a inceput in aceasta dimineata in Piata Victoriei, iar numarul oamenilor care vor participa este de aproximativ 1.000, protestul…