Criza imobiliară loveşte Meteorul Criza economica pare sa fi ajuns si in comunitatile tiganesti, unde constructiile incepute in anii trecuti zac si acum nefinalizate. Romii care visau la palate cu zeci de turnulete se multumesc in prezent sa aiba minimul necesar pentru a trece iarna... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

