- Premierul Boris Johnson a rezistat apelurilor de a oferi mai mult sprijin gospodariilor care se confrunta cu facturi mai mari, insistand ca guvernul sau va lasa deciziile fiscale majore in seama urmatorului prim-ministru, care va prelua mandatul la inceputul lunii septembrie. ”Tara se confrunta cu o…

- Confederația NHS (serviciul public de sanatate) din Marea Britanie a avertizat vineri cu privire la creșterea prețurilor la energie, in contextul in care țara este afectata de greve. Profesioniștii din domeniul sanatații au avertizat vineri guvernul britanic cu privire la amenințarea unei „crize umanitare”…

- American Airlines a declarat ca a preluat primul sau Boeing 787 Dreamliner din aprilie 2021, informatie care a dus la cresterea pretului actiunilor operatorului aerian cu 4,5%. Directorul general al American Airlines, Robert Isom, a reiterat intr-o postare pe Instagram ca operatorul aerian se asteapta…

- Calatorii si-au reluat calatoriile aeriene in urma ridicarii restrictiilor legate de pandemia de Covid-19 in 2020 si 2021, ajutand companiile aeriene precum Lufthansa, Air France-KLM si IAG, proprietarul British Airways, sa revina la profit in aceasta vara. Lufthansa a declarat ca rezervarile pentru…

- Meteorologii s-au confruntat cu niveluri fara precedent de insulte și trolling in timpul valului de caldura extrema care s-a instalat in Marea Britanie, potrivit cifrelor din industrie, scrie BBC.

- Lantul de fast-food a confirmat miercuri ca burgerul emblematic este unul dintre produsele care se confrunta cu cresteri de pret in reteaua sa de restaurante din Marea Britanie. Costul unui cheeseburger a crescut cu 20%, de la 99 pence (1,19 dolari) la 1,19 lire sterline. Ultima data cand McDonald’s…

- Astazi, 5 iulie, Klaus Iohannis, Președintele Romaniei a susținut o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Printre curiozitațile jurnaliștilor, Iohannis a fost intrebat care sunt urmatoarele masuri pe care le va lua Guvernul in perioada imediat urmatoare, care se anunța una foarte grea, avand in…

- In timp ce SUA se confrunta cu o penurie de lapte pentru sugari, directorul general al producatorului Abbott și-a cerut scuze, sambata, 21 mai, in coloanele Washington Post. Directorul general al producatorului de lapte pentru bebeluși, Abbott, și-a cerut scuze familiilor americane afectate de o penurie…