Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei a imputat marți, intr-o conferința de presa ținuta la Ankara, actuala criza energetica din Europa sancțiunilor contra Rusiei, reluand astfel un argument permanent evocat de Kremlin. ”Europa recolteaza ceea ce a semanat. Atitudinea Europei fața de Vladimir Putin și sancțiunile au…

- Dupa cum noteaza ziarul, din cauza scaderii livrarilor de gaze din Rusia, UE a fost nevoita sa creasca cu orice preț importurile de GNL din Statele Unite, ceea ce a adus profituri fara precedent furnizorilor americani.

- Compania energetica rusa de stat Gazprom este pe punctul de a oferi Kremlinului o plata uriașa, de 8,6 miliarde de lire sterline, dupa ce a inregistrat profituri record, scrie The Guardian . Gigantul rus a raportat un profit net de 2,5 trilioane de ruble (35,8 miliarde de lire sterline) pentru primele…

- Cancelarul Austriei Karl Nehammer a cerut duminica Uniunii Europene „sa decupleze pretul energiei electrice de cel al gazelor”, pentru a scadea facturile la curent, transmite AFP. Cancelarul a afirmat ca subiectul va fi discutat la o reuniune de urgenta si ca „pretul electricitatii trebuie sa scada”,…

- Politicienii europeni au alocat deja aproximativ 280 de miliarde de euro pentru a atenua durerea provocata de creșterea prețurilor la energie pentru intreprinderi și consumatori, dar ajutorul risca sa fie eclipsat de amploarea crizei. In condițiile in care Rusia a redus livrarile de gaze și intreruperile…

- Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, considera ca premierul maghiar Viktor Orban „trebuie izolat internațional” dupa discursul din Romania și a anunțat ca va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Președintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat insa pentru Libertatea ca demersul…

- Specialiștii in energie considera ca intreaga factura pentru salvarea pieței europene de energie electrica in aceasta iarna va depași cifra de 200 de miliarde de dolari. Iar aceasta suma nu acopera situația in care Rusia ar inchide complet furnizarea de combustibil pur catre Europa și nici o iarna mai…

- Dupa ce au sistat si si-au propus ca in viitorul apropiat sa interzica importurile de petrol rusesc, liderii G7, au afirmat, marti, 28 iunie, ca vor cauta modalitati de a plafona pretul petrolului si al gazului din Rusia, relateaza The Economist.