- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Judiciare, Jim Jordan, unul dintre tenorii trumpisti republicani, a fost desemnat vineri candidatul partidului sau la presedintia Camerei Reprezentantilor, in cadrul unui vot intern, au anuntat lideri ai partidului sau, relateaza AFP, scrie Agerpres.Camera, controlata…

- Candidatul republican la functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor americane a anuntat joi seara ca isi retrage candidatura, institutia, paralizata de mai bine de o saptamana, afundandu-se si mai mult in criza, relateaza AFP. Reprezentantul ales al statului Louisiana, Steve Scalise, liderul…

- Criza politica de la Washington ar putea ameninta ajutorul american pentru Ucraina, a sugerat pentru prima data presedintele SUA, Joe Biden, promitand miercuri un ”discurs major” Despre importanta ”extrema” a sprijinului militar si financiar pentru Kiev, transmite Agerpres . Congresul american, format…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a cerut marti alegerea rapida a viitorului lider al Camerei Reprezentantilor, in urma destituirii lui Kevin McCarthy, scrie AFP, preluata de News.ro. Unii aliati republicani ai fostului presedinte Donald Trump au sugerat ca acesta ar putea ocupa aceasta functie.

- Camera Reprezentantilor din SUA a votat marti pentru demiterea presedintelui sau, Kevin McCarthy, in timp ce luptele interne dintre colegii sai republicani au aruncat Congresul intr-un nou haos, la doar cateva zile dupa ce a evitat la limita o intrare in incapacitate de plata a guvernului democrat,…

- Aceasta manevra procedurala – folosita foarte rar in istoria parlamentara americana – are loc dupa adoptarea sambata a unui buget provizoriu al administratiei, carui i se opuneau numerosi conservatori. BREAKING: Rep. Matt Gaetz has officially filed the Motion to Vacate the Chair against Speaker Kevin…

- Congresul american va declanșa procedura de acuzare a președintelui american Joe Biden, a anunțat, marți seara, președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy. „Am transmis indicații comisiilor noastre din Camera sa deschida o ancheta penala de punere sub acuzare a președintelui Joe Biden”, a…

- Fostul președinte american Donald Trump l-a numit pe actualul șef al statului Joe Biden drept "cel mai corupt" președinte din istoria Statelor Unite și a indemnat legislatorii țarii sa acționeze. "Joe Biden este cel mai corupt președinte din istoria Statelor Unite, dovezi incontestabile in acest sens…