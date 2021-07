Criza de sânge: cazurile disperate ale unor bolnavi de leucemie In ultima perioada de timp, numarul mediu al donatorilor a fost de aproximativ 40 pe zi. Bineinteles ca acest numar este total insuficient. Noi am estimat de-a lungul timpului o nevoie de minim 80 de persoane care sa doneze pe zi. Au fost zile in care am avut un numar de 22 de donatori eligibili", a declarat Lavinia Scripcaru, directorul CRTS Iasi. In acelasi timp, retelele de socializare sunt pline de anunturi disperate ale apartinatorilor celor aflati in spit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Este criza acuta de sange la Iasi. Zilnic, doi pacienti afla ca nu pot fi operati pentru ca le trebuie asigurata o minima cantitate de sange atat preoperator, cat si in timpul interventiilor...

- Criza de sange loveste la Iasi. La Spitalul "Sfantul Spiridon" se amana zilnic cel putin doua operatii din aceasta cauza. Prioritate o au urgentele medicale. Medicii fac un apel disperat la donatori pentru ca operatiile sa nu fie amanate pe banda rulanta. Ieri, in jurul pranzului, un grav accident rutier…

- „Ca in fiecare vara, numarul donatorilor a scazut, in conditiile in care necesarul de sange este mare. Avem nevoie de sange pentru traumatisme. Ieri am avut un traumatism toracic sever care a necesitat interventie chirurgicala si transfuzie de sange si ulterior in Terapie Intensiva. Este nevoie de sange…

- Mai multe interventii chirurgicale au fost amanate in ultimele zile la spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi, cel mai mare din Moldova, din cauza lipsei de sange. Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu a declarat miercuri ca numarul donatorilor a scazut in aceasta perioada, in conditiile…

