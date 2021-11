Stiri pe aceeasi tema

- Wolfgang Schauble, unul dintre liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului german in functie Angela Merkel, a pledat, miercuri, pentru admiterea provizorie in Uniunea Europeana, pentru procesarea cererilor de azil, a imigrantilor aflati la frontiera dintre Belarus si Polonia.…

- Forțele de securitate poloneze au facut uz de gaze lacrimogene și tunuri cu apa pentru a raspunde marți noilor atacuri cu pietre și alte obiecte lansate de grupuri de migranți, incercand sa strapunga frontiera pentru a intra pe teritoriul Poloniei. Corespondenți ai agențiilor internaționale de presa,…

- Cei 27 miniștri europeni de Externe s-au reunit luni, 15 noiembrie, la Bruxelles pentru a discuta noi sancțiuni impotriva regimului de la Minsk, pe fondul prezenței miilor de migranți și refugiați din diverse țari ale lumii la frontiera Belarus cu Polonia. Scopul declarat: extinderea sancțiunilor impuse…

- Guvernul irakian a anuntat ca va organiza joi un prim zbor de repatriere a migrantilor irakieni blocati la frontiera intre Belarus si Polonia "pe baza voluntara", relateaza luni France Presse, potrivit Agerpres. "Irakul va efectua o prima cursa pentru cei care doresc sa se intoarca acasa de buna…

- O echipa de soldați britanici de geniu a fost trimisa in Polonia pentru a o ajuta la intarirea frontierei cu Belarus, a anunțat vineri ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak. El a scris pe Twitter ca “operațiunea de recunoaștere a inceput… soldații noștri coopereaza la consolidarea inchiderii…

- Agravarea tensiunii la frontierele Belarus cu țarile vecine – raspunderea revenind in opinia Uniunii Europene regimului de la Minsk, care folosește miile de migranți atrași din diverse țari ale planetei și impinși apoi spre țarile Europei de vest – a determinat țari vecine sa ia masuri extreme. Polonia…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, urmarește cu ingrijorare situația actuala de la frontiera Belarus cu Polonia, unde mii de migranți și refugiați sunt blocați in condiții meteo extrem de nefavorabile, a declarat purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric. Antonio Guterres, a spus purtatorul…

- Aproximativ 400 de migranti, in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze in ultimele trei zile, a anuntat luni politia care leaga acest aflux de practicile migratorii imputate autoritatilor din Belarus, noteaza AFP, citat de agerpres. Numarul…