- RB Leipzig a urcat, cel putin pentru moment, pe primul loc in Bundesliga, dupa ce a castigat cu 1-0 pe terenul echipei VfB Stuttgart, sambata, in etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Germaniei. RB Leipzig s-a impus prin golul reusit de Dani Olmo (67), dupa ce Emil Forsberg a ratat…

- Antrenorul elvetian Christian Gross a fost confirmat duminica pe postul de antrenor al echipei germane Schalke 04, pe care o va pregati pana la finele actualului sezon, a anuntat gruparea din Bundesliga, scrie EFE. Gross (66 ani) il va inlocui astfel pe Manuel Baum, demis la jumatatea…

- RB Leipzig a fost tinuta in sah acasa de FC Koln, scor 0-0, sambata, intr-un meci din etapa a 13-a a Bundesligii. In caz de victorie, echipa din Leipzig ar fi urcat provizoriu pe prima pozitie a clasamentului. Un alt rezultat suprinzator a fost esecul suferit pe teren propriu de Borussia Moenchengladbach,…

- Lovitura de teatru la Schalke-04! Clubul german l-a demis pe antrenorul Manuel Baum, la mai putin de trei luni de la instalarea in funcție, si l-a readus pe Huub Stevens, care va asigura interimatul.

- Clubul german de fotbal Schalke 04 l-a demis pe antrenorul Manuel Baum, la mai putin de trei luni de la instalare, si l-a readus pe ''veteranul'' olandez Huub Stevens ca solutie interimara, a anuntat, vineri, ultima clasata din Bundesliga, citata de DPA. Stevens (67 ani)…

- Antrenorul Manuel Baum a fost demis de la conducerea tehnica a echipei Schalke 04, dupa mai putin de trei luni de la instalarea in functie, din cauza rezultatelor slabe inregistrate, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.Baum, 41 de ani, fusese numit in functie la 30 septembrie, in locul lui David…

- Echipa Bayer Leverkusen a urcat pe locul secund in clasamentul campionatului de fotbal al Germaniei dupa ce a reusit sa se impuna in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata codasei Schalke 04, duminica seara, intr-o partida contand pentru etapa a 10-a din Bundesliga. Neinvinsi de la debutul…