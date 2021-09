Criza cipurilor din industria auto. Renault prelungeşte măsurile de oprire a producţiei la trei fabrici de asamblare din Spania Grupul auto francez Renault, la fel ca mai multe companii concurente, va prelungi opririle partiale de productie la trei fabrici de asamblare din Spania, pana la sfarsitul acestui an, din cauza deficitului de cipuri la nivel global, a declarat marti un purtator de cuvant al Renault Spain, transmite Reuters. Compania intentioneaza sa opreasca productia la uzina sa din Palencia, unde asambleaza modelele Kadjar si Megane, timp de pana la 61 de zile, si fabrica sa din Valladolid, unde realizeaza crossover-uri Capture, timp de pana la 40 de zile, a spus reprezentanta companiei. Fabrica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

