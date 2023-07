Stiri pe aceeasi tema

- Revenim cu informații In materialul remis presei luni seara, Lucian Heiuș a aratat ca in primele 5 luni din acest an diferența dintre sumele care trebuiau colectate și cele incasate efectiv este de aproape 9 miliarde de lei, din care cea mai mare parte (aproape 8,5 miliarde de lei) provine de la Direcția…

- Deptatul Maria Gabriela Horga (PNL) spune marti ca Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, este responsabil pentru deficitul bugetar de 27,35 de miliarde de lei, inregistrat dupa primele patru luni ale anului si ca era normal ca el sa plece din fruntea Ministerului Finantelor.”Ministrul Finantelor,…

- In declaratia sa de demisie, Lucian Heius a inclus un tabel referitor la estimarile Ministerului Finantelor in momentul realizarii bugetului (care, asa cum am mentionat anterior, a fost redactat gresit) si sumele efectiv incasate, potrivit hotnews.ro. Conform datelor prezentate, deficienta in raport…

- Seful ANAF Lucian Heius a demisionat din functie, la un an de la numire, postul sau urmand sa revina unui reprezentant al PSD. "Regret ca nu pot duce pana la capat procesul de modernizare a ANAF si proiectele incepute acum si sper ca viitorul presedinte sa continue proiectele de digitalizare ale institutiei",…

- Lucian Heiuș și-a anunțat, luni, demisia prin intermediul unui comunicat. Președintele ANAF spune ca regreta ca nu a putut duce pana la capat procesul de modernizare al ANAF și proiectele incepute. In același document, Heiuș a facut un scurt bilanț al instituției pe care a condus-o, și pe langa prezentarea…

- Lucian Heius a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa revina PSD odata cu punerea in aplicare a sistemului de rotatie prevazut in protocolul de guvernare dintre PSD si PNL, declarau pentru Profit.ro…

- El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa revina PSD odata cu punerea in aplicare a sistemului de rotatie prevazut in protocolul de guvernare dintre PSD si PNL, declarau pentru Profit.ro surse…

- Sindicalistii din Finante picheteaza azi Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, in intervalul orar 13:00-14:00, nemultumiti, printre altele, de finantarea defectuoasa a activitatii profesionale, sanatatii si securitatii la locul de munca. Sindicalistii acuza discrepantele salariale…