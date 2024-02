Pe motiv ca și așa nu prea mai are personal și dupa ce a redus, din pix, la mai puțin de jumatate numarul multinaționalelor vizate, Ministerul Finanțelor a decis sa desființeze Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, transformand-o intr-un birouaș oarecare. Astfel, se pune capat și puținelor controale pe la firmele straine care se […] The post Finanțele desființeaza direcția din ANAF care controla multinaționalele first appeared on Ziarul National .