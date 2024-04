Stiri pe aceeasi tema

- ”In primul rand, eu, Guvern, nu pot sa vin cu ceva pentru ca este un act normativ, o ordonanta, care este in Parlament, as incalca o decizie a CCR. Sunt ferm convins, colegii de la Parlament vor lua o decizie”, a spus premierul Marcel Ciolacu, intrebat la sediul partidului despre Ordonanta care supraimpoziteaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca concediile medicale sunt un venit si nu este vorba despre o supraimpozitare, iar pentru cei cu boli cronice, bolnavii de cancer, pentru tinerele mame, este total de acord sa se elimine. Seful Executivului a afirmat ca va discuta cu presedintele interimar…

- ”Exista o preocupare la nivelul guvernului, dupa cum stiti, acea impozitare care exista pentru veniturile obisnuite si care nu exista pentru concediile medicale a fost aplicata tuturor tipurilor de afectiuni. Pozitia mea a fost clara de la inceput, sigur emotiile au fost mai mari si nevoile poate au…

- Comisiile de munca și de buget ale senatului au decis, luni, eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale, masura impusa printr-o ordonanța de Guvern (OUG 115/2023) la jumatatea lui decembrie anul trecut. Amendamentul, depus de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, vizeaza nu numai pacientul oncologic,…

- Mihai Constantin a declarat, dupa sedinta de Guvern, ca eliminarea taxarii cu 10% a concediilor medicale, s-ar putea intample "chiar in viitoarea sedinta de guvern, responsabil fiind Ministerul Finantelor pentru aceasta speta. Decizia este luata, a fost comunicata in spatiul public este si oportuna…

- Problema intreprinderilor legate, respectiv și a persoanelor casatorite, are nevoie de clarificari de la Ministerul Finanțelor, iar Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis o scrisoare catre instituție in care i-a prezentat cateva situații care au nevoie de lamuriri in privința interpretarii legislației…