- In cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF, care a avut loc marți, a fost propusa introducerea unor noi criterii de omololgare a stadioanelor de fotbal din Romania, acestea urmand sa fie imparțite in trei categorii.

- Simona Halep (32 de ani), suspendata in acest moment, este jucatoarea de tenis din Romania care a adunat cele mai mari caștiguri din tenis. Sportiva a acumulat pana in prezent 40.203.437 de dolari. Sorana Cirstea (33 de ani) și Irina Begu (33 de ani) completeaza podiumul caștigurilor pentru jucatoarele…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a aflat astazi din mass-media despre intenția Guvernului de a amana inca o data creșterea contribuției la Pilonul II de pensii private de la 3,75% la 4,75% pana in 2026 in loc de aplicarea acesteia de la 1 ianuarie 2024, conform legislației…

- Sistemul Garantie-Returnare a devenit functional in Romania, din data de 30 noiembrie , ocazie cu care tara noastra va detine al doilea cel mai mare sistem de acest fel din Europa, dupa cel al Germaniei. Ne dorim cu toții ca SGR sa transforme țara noastra din țara depozitarii in țara reciclarii. In…

- Sorana Cirstea se mentin pe locul 26 WTA. Dupa ce a ajuns pana in finala turneului de la Valencia, Jaqueline Cristian a patruns in top 100. Nicio schimbare nu s-a produs fata de saptamana trecuta in primele 40 de locuri ale clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat…

- Andreea Vacaru a participat la ediția din acest an a Campionatului Național de Inot in Bazin Scurt pentru seniori, tineret și juniori, gazduit de orașul Otopeni. Sportiva clubului nostru, antrenata de Octavian Postolache, a reușit sa ajunga intre cele mai bune opt inotatoare din Romania, in proba de…

- Blocul Național Sindical a organizat miercuri o conferinta de presa, pe tema proiectului de Lege adoptat de Guvernul Romaniei privind reforma sistemului public de pensii. Am prezentat principalele probleme pe care le va aduce proiectul de lege, odata intrat in vigoare. Milioane de romani vor fi afectați…