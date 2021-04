Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate deveni un producator important de energie eoliana offshore, daca face pasi in directia definirii unui cadru legislativ clar si predictibil, care sa incurajeze investitiile in domeniu, precum si daca va reusi sa construiasca un dialog sustinut si credibil cu potentialii investitori,…

- „Alaturi de colegii mei din USR PLUS m-am opus de la bun inceput adoptarii acestei legi. Sustinem dezvoltarea. Ne opunem insa legilor date cu dedicatie, de pe urma carora castiga diferite grupuri de interese. Proprietatea statului trebuie valorificata transparent si printr-o licitatie deschisa adresata…

- BRD Groupe Societe Generale a acordat Hidroelectrica un credit de 1,25 miliarde de lei pentru realizarea de proiecte de energie regenerabila, acesta fiind cel mai mare credit verde acordat vreodata in Romania, potrivit unui comunicat al bancii, remis, miercuri, AGERPRES. Finantarea, acordata…

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Suspendarea activitații in plen a celor doua Camere ale Parlamentului in data de 15 martie inseamna conferirea unui caracter semioficial de zi de sarbatoare și odihna, dupa ce Parlamentul Romaniei a respins, in legislatura anterioara, inițiativa UDMR prin care ziua naționala a Ungariei urma sa fie…

- Modificarea Legii offshore va fi facuta in cursul acestui an, insa exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, anunta ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia…

- Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Mirela Calugareanu, a vorbit în cadrul unei conferințe online despre trei proiecte importante pentru contribuabili ce ar urma sa fie unele demarate, iar altele finalizate în acest an: SFERA, APIC și SAF-T.1. Proiectul…