Cristina Neagu, in echipa sezonului din Europa! Luni a avut loc la Viena prima editie a EHF Excellence Awards, gala care a premiat cei mai buni jucatori din handbalul european, atat la masculin, cat si la feminin. Cristina Neagu a fost desemnata cel mai bun inter stanga din Europa si face parte din echipa sezonului […]