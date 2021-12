2022 va fi un an foarte benefic pentru programele destinate imbunatațirii cailor rutiere și feroviare din Romania, numarul proiectelor ce vor fi continuate fiind exponențial, dar vor fi demarate și obiective noi de investiții a spus deputatul PSD Cristina -Elena Dinu intr-un comunicat de presa remis stiripesurse.ro.

"Dupa doi ani in care investițiile in infrastructura aproape au stagnat, anul viitor vom asista la un efort bugetar important aflat la dispoziția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Ministrul PSD Sorin Grindeanu a anunțat, in acest context, ca bugetul acestui…