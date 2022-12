Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a avut parte de o surpriza de proporții la ultimul consult la medic, cand a primit o veste total neașteptata. Vedeta era pregatita sa nasca o fetița, așa cum știa ca se va intampla in perioada urmatoare, insa medicii i-au dat vestea ca este baiețel.

- Familia Plingau s-a marit. Soția președintelui Platformei DA, Dinu Plingau, a nascut o fetița, de ziua primului copil, la un an distanța. Despre aceasta a scris Plingau pe pagina sa de Facebook.

- Actrița Rebel Wilson, 42 de ani, a anunțat prin intermediul unei postari pe Instagram ca a devenit mama. Ea a apelat la ajutorul unei mame surogat, careia i-a și mulțumit pentru efortul depus pe toata perioada sarcinii. In prezent, Rebel se iubește cu Ramona Agruma, designer de bijuterii. „Sunt extrem…

- Dana Roba a facut prinele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars, dupa ce Chantal, fiica ei, a fost traumatizata la gradinița, de educatoare. Vedeta susține ca micuța a fost pedepsita in diverse moduri. Mai mult, Dana Roba nu are de gand sa se opreasca, și vrea sa i se faca dreptate.

- In varsta de 41 de ani, Anca Serea are șase copii. Partenerul ei, Adi Sina, iși dorește mult și al șaptelea copil, insa vedeta s-a confruntat cu probleme de sanatate. A suferit de anemie, fapt care a impiedicat-o sa ramana iar gravida. Acum, ea iși ține problemele in frau, așa ca nu exclude posibilitatea…

- Veste mare in showbiz-ul romanesc! O vedeta a adus pe lume o fetița! A nascut in aceasta dimineața, la ora 09:27, dar a impartașit bucuria cu urmaritorii din mediul online in urma cu puțin timp. A așteptat cu nerabdare sa iși țina fiica in brațe, iar visul ei s-a implinit acum!

- De mai bine de 12 ani de zile, Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc impreuna o frumoasa poveste de iubire. Vedeta, care are un copil cu soțul ei, pe Petra, a devenit mama și pentru ceilalți doi copii ai soțului ei dintr-o alta relație. Cu toate ca au o familie mare, vedeta se gandește ca ar putea…

- Bucurie fara margini pentru o vedeta din showbiz-ul romanesc! Aceasta a adus pe lume cel de-al treilea copil, iar totul s-a intamplat in mare secret. Proaspata mamica a intampinat probleme la naștere și a avut nevoie de transfuzii de sange. Iata despre cine este vorba!