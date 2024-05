Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 1:20, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la adancimea de 113,1 kilometri,…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 15.23 a avut loc un cutremur in județul Gorj, cu magnitudinea 2,3. Acesta s-a produs la adancimea de 13,3 kilometri și in apropierea orașelorTargu Jiu (18 km), Drobeta-Turnu Severin (65 km), Hunedoara (69 km), Deva…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs marti dimineata, la ora locala 8:42, in Serbia, la granita cu Romania. Informațiile au fost publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ). Seismul a avut loc la adancimea de 15 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Seismul de 4,4 magnitudine s-a produs in dimineața zilei de marți, 30 aprilie, la ora 8.42, in Serbia, la frontiera cu Romania, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 15 kilometri.Seismul s-a produs la 23 km vest de…

- Emoții pentru locuitorii din Oltenia, care au avut parte de un an extrem de agitat din punct de vedere seismic. Cutremur inregistrat la 17 km de Targu Jiu Duminica, 28 aprilie 2024, un nou cutremur a fost inregistrat in zona seismica Gorj . Seismul a fost de mici dimensiuni, respectiv magnitudinea ml…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)a anunțat ca in ziua de 05 Aprilie 2024, la ora 06:29:07 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, MEHEDINȚI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 13.6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 5:12, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).