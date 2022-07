Cristiano Ronaldo nu este de vânzare, spune Erik ten Hag, antrenor Manchester United Managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, a declarat ca atacantul portughez Cristiano Ronaldo este „in planurile noastre” pentru noul sezon și ca „nu este de vanzare”, scrie BBC. Jucatorul de 37 de ani va rata prima parte a turneului de pre-sezon al lui United din Thailanda. El a revenit la United in sezonul trecut, dupa ce a jucat pentru Real Madrid și Juventus. „El nu este cu noi din cauza unor probleme personale. Avem planuri cu Cristiano Ronaldo pentru acest sezon. Asta este tot. Aștept cu nerabdare sa lucrez cu el. Cristiano nu este de vanzare. El este in planurile noastre. Ne dorim… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

