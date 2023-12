Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a anunțat inca din vara obiectivele clubului in acest sezon, o clasare in primele trei locuri și caștigarea Cupei Romaniei. Giuleștenii au fost eliminați inaintea sferturilor de finala, iar in campionat ocupa locul al patrulea.

- Cristiano Bergodi a cedat si și-a criticat jucatorii dupa Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, in care „șepcile roșii” au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a […] The…

- Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 2-1, ca victoria este foarte importanta, in urma careia jucatorii sai “capata incredere maxima”.“Am luptat toti. E o mare victorie. E un meci important, nu e usor sa castigam aici. Era important sa…

- Rapid transfera un mijlocaș laudat in presa internaționala. Oficialii clubului din Giulești spera sa faca o mutare surprinzatoare și sa aduca un fotbalist cel puțin interesant sub comanda lui Cristiano Bergodi. Este vorba despre un jucator din Sierra Leone, care este legitimat in prezent, in mod surprinzator,…

- Narcis Raducan a dat un verdict in cazul accidentarii lui Florinel Coman si e convins ca acesta se va intoarce si mai puternic dupa accidentarea suferita in partida cu FC Voluntari. Coman a plecat in Serbia, la Marjana Kovacevic, pentru a se reface la timp pentru derby-ul cu Rapid. Florinel Coman este…

- Rares Pop, marcatorul unui gol in meciul UTA – Rapid 2-2, e de parere ca echipa lui trebuia sa castige partida cu giulestenii. Rares Pop a inscris in minutul 19, dupa ce giulestenii deschisesera scorul prin Funsho. Rares Pop crede ca UTA trebuia sa castige cu Rapid: „Am pierdut doua puncte” „Doua puncte…

- ​Deși incepuse destul de modest sezonul cu Cristiano Bergodi pe banca, Rapid a revenit in zona superioara a clasamentului in SuperLiga Romaniei și in acest moment completeaza podiumul. Giuleștenii au adus mai mulți jucatori in aceasta vara, dar se vor desparți de un fost internațional roman in pauza…

- Rapid a disputat, sambata, un meci amical in compania divizionarei secunde CS Tunari. Giuleștenii s-au impus cu scorul de 3-0. Echipele din competițiile interne au profitat de pauza cauzata de meciurile echipelor naționale pentru a organiza mai multe meciuri amicale. Rapid, ocupanta locului 3 in Liga…