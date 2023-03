Stiri pe aceeasi tema

- A fost carnagiu marți seara pe DN 65 Craiova – Pitești. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost transportate in stare grava la spital, dupa impactul frontal dintre doua autoturisme. Nenorocirea s-a produs dupa ce unul dintre șoferi s-a grabit sa depașeasca mașina din fața și s-a izbit…

- Un barbat a murit in urma unui accident care a avut loc miercuri dimineața pe DN 2A, in județul Constanța. In accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism care s-au ciocnit frontal.

- Accident cumplit in Tecuci. Doi barbati, tata și fiu, au murit in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit frontal de un tractor. Singurul supravietuitor este un al treilea barbat, aflat pe bancheta din spate a mașinii. A fost batut de cei doi, cu scurt timp inainte, dar pentru ca…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe o strada cin municipiul Tecuci, acolo unde un autoturism a izbit in plin un tractor. Șoferul mașinii și pasagerul din drepta au decedat pe loc, iar cel de pe bancheta este in stare grava la spital. Accident rutier mortal pe strada Cuza Voda din municipiul…

- Trei suceveni din Pojorata și-au pierdut viața duminica seara intr-un grav accident rutier petrecut in localitatea Telciu din județul Bistrița Nasaud. Potrivit bistriteanul.ro, mașina in care se aflau rula cu viteza foarte mare pe DN 17C iar la un moment dat a intrat pe contrasens și s-a izbit violent…

- Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma, in Telciu. Trei persoane și-au pierdut viața dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un autocar ce transporta aproximativ 35 – 40 de persoane. Doua echipaje de descarcerare, trei ambulanțe SMURD și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța…

- FOTO: Un barbat din Alba a murit intr-un ACCIDENT GRAV langa Sibiu. Impact frontal intre doua mașini Un accident rutier grav s-a petrecut marți langa Sibiu, pe DJ 106, la ieșirea spre Agnita, in zona localitații Daia. Un barbat a murit, alte doua persoane au fost ranite grav. Doua mașini care circulau…

- Un grav accident rutier s-a produs joi pe șoseaua Gherla-Dej, in zona localitații Bunești din comuna Mintiu Gherlii. Evenimentul a fost anunaț in jurul orei 04.45. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 44 de ani, din judetul Bistrița-Nasaud,…