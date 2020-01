Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani vor putea calatori in state din Uniunea Europeana dupa data de 3 august 2021 cu pasaport valabil, cu carte electronica de identitate emisa dupa 3 august, dar si cu actuala carte de identitate aflata in termen de valabilitate, a declarat comisarul-sef Catalin Giulescu, seful Directiei…

- Romania este obligata sa emita acte electronice de identitate, incepand din august 2021, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne, care supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta de Urgenta, prin care se creeaza cadrul legal national astfel incat actele romanesti sa respecte standardele stabilite…

- Doar 43% dintre cetatenii UE care au calatorit cu avionul, cu trenul pe distante lungi, cu autocarul, cu vaporul sau cu feribotul in ultimele 12 luni stiu ca UE a instituit drepturi pentru pasageri, in timp ce, in Romania, doar 42% dintre cetateni se regasesc in aceasta situatie, a anuntat luni Comisia…

- Gospodariile din Romania au alocat in 2018 doar 1,9% din cheltuielile lor totale de consum pentru servicii de catering furnizate de restaurante, cafenele, baruri si ceainarii, cel mai mic procent din randul statelor membre si de trei ori mai putin...

- In 2018, gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit peste 200 de miliarde de euro (echivalentul a 1,3% din PIB al UE) pe comunicatii. Acest lucru reprezinta 2,3% din totalul cheltuielilor de consum ale gospodariilor. Prin comunicatii intelegem...

- Doar o cincime dintre romani au facut achizitii online in 2018, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Campionii achizitiilor online din UE au fost, anul trecut, locuitorii din Danemarca (84%), Marea…

- Romanii care muncesc in strainatate trimit tot mai multi bani in tara, arata datele publicate marti de Eurostat, clasand Romania pe locul doi in Uniunea Europeana din punct de vedere al sumelor trimise in 2018.

- In baza parteneriatului creat in 2018, politisti romani se deplasau in Scotia pentru a gestiona cursele aeriene 'cu risc ridicat' venite din Romania, o colaborare pe care raportul de inspectie l-a descris ca 'extrem de util'. Romanii au format anul trecut 91% din numarul pasagerilor a caror siguranta…