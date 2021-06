"Am aflat cu surprindere ca din vizuina in care s-a ascuns, (...) Vlad Plahotniuc, cel care a condus timp de 10 ani Republica Moldova, prin slugile sale din Justiție, mi-a raspuns la mesajul pe care i l-am transmis la dezbaterea electorala din 24 iunie, de la un post TV. Printr-un avocat anomin (...) fugarul de la Nisporeni crede in continuare in karma sa de intangibilitate. Inainte sa-mi trimita mesaje l-aș sfatui pe anonimul avocat sa spuna opiniei publice de ce clientul sau nu-și achita datoriile pe care le are la mine și la firma pe care o reprezint in Republica Moldova, creanțe in valoare…