Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie. Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania, a declarat la finalul lunii februarie ca Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Sistemul bancar e solid și lichid, funcționeaza in parametri normali, cursul valutar este stabil și nu exista risc de recesiune, chiar daca va fi o incetinire economica, a declarat, luni, la Digi24, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Cristian Popa a spus ca rata inflației anunțata…

- Sistemul bancar e solid și lichid, funcționeaza in parametri normali, cursul valutar este stabil și nu exista risc de recesiune, chiar daca va fi o incetinire economica, a declarat, luni, la Digi24, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR.

- Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR): „Procesul de crestere a dobanzilor trebuie sa continue pentru a asigura o domolire a acestei transmisii din preturile la energie in preturile de baza, insa nu in pasi agresivi.” Declarațiile lui Cristian Popa „Problema…

- PNRR ar putea reprezenta acea binevenita gura de aer de care economia romaneasca are nevoie, in contextul unor politici monetare si fiscale mai restrictive, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al BNR, intr-un articol publicat pe blogul OpiniiBNR.ro. "Deficitele gemene reprezinta…

- ​”Deși 80% din creșterea inflației a venit din prețurile energiei, BNR trebuie sa creasca dobânda pentru a tempera așteptarile inflaționiste. În luna aprilie, când vor expira masurile de sprijin inflația va depași probabil 10% dar nu cu mult! Operam în condiții majore de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022, si pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara,