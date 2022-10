Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Paun, profesor universitar la Academia de Studii Economice, a declarat luni in emisiunea Talk News de la Profit News TV ca exista sanse mari ca, pe final de an, inflatia per total in anul 2022 sa fie undeva la 20- , astfel ca, la final de an, vom avea pensiile taiate cu 20-, iar faptul ca Guvernul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 16 septembrie, ca exista vointa politica din partea coaliției pentru creșterea salariului minim și a pensiei, dar cifrele concrete vor fi facute publice numai dupa ce se va stabili bugetul pe anul viitor. Potrivit surselor guvernamentale consultate de Libertatea,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca nu este suficienta indexarea pensiilor cu rata inflației și ca ar fi „inumana” o decizie a coaliției de guvernare ca pensiile sa creasca cu mai puțin de 10% de la 1 ianuarie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Muncii, Marius, Budai, a anunțat astazi majorarea pensiilor, dar și a salariilor. El susține ca este vorba despre o majorare de 5,1% a pensiilor, insa in momentul in care se va lua decizia finala, aceasta va fi anunțata. „De la 1 ianuarie 2022 am avut o majorare a pesiei minime cu 25% si o…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca se poate mai rau de atat in cazul scumpirilor, precizand ca Romania a avut si inflatie de 200 – 300-. El a afirmat ca "nu ne jucam cu inflatia, este o boala foarte periculoasa". Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta…

- Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca, in cazul scumpirilor, se poate sa fie mai rau decat este in prezent. “Da, exista mai rau de atat, sa nu se indeplineasca aceasta prognoza. Bineinteles ca exista. (…) Romania a avut si inflatie de 200 – 300%, deci mai rau poate sa fie,…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…

- Romania si-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ca, pana la finalul anului 2022, va avea un nou cadru legislativ pentru sistemul de pensii speciale, care sa reduca cheltuielile bugetare.