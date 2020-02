Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, nu mai pacaleste pe nimeni. Dupa ce si-a batut joc de intreg judetul si a fost preocupat doar de binele sau si al apropiatilor, Dobra se face de ras laudandu-se cu realizari care mai de care mai hilare. Lugojenii, dar si timisenii in general, par…

- Conducerile USR si PLUS au avut sambata mai intai sedinte separate, apoi contopite, pentru a stabili calendarul fuziunii. Partidul condus de Ciolos a propus congres pentru fuziune in luna iulie. In schimb, USR a luat decizia dupa negocieri grele. A fost anulata si conferinta de presa in care urmau sa…

- Conducerile USR si PLUS au avut sambata mai intai sedinte separate, apoi contopite, pentru a stabili calendarul fuziunii. Partidul condus de Ciolos a propus congres pentru fuziune in luna iulie. In schimb, USR a luat decizia dupa negocieri grele. A fost anulata si conferinta de presa in care urmau sa…

- Conducerile USR si PLUS au avut sambata mai intai sedinte separate, apoi contopite, pentru a stabili calendarul fuziunii. Partidul condus de Dacian Ciolos a propus congres pentru fuziune in luna iulie. In schimb, USR inca delibereaza. A fost anulata si conferinta de presa in care urmau sa fie anuntati…

- Conducerile USR si PLUS au avut sambata mai intai sedinte separate, apoi contopite, pentru a stabili calendarul fuziunii. Partidul condus de Dacian Ciolos a propus congres pentru fuziune in luna iulie. In schimb, USR inca delibereaza. A fost anulata si conferinta de presa in care urmau sa fie anuntati…

- MInistrul Dezvoltarii Regionale, Ion Stefan a declarat, luni, la Parlament, unde are loc intalnirea cu parlamentarii PNL, ca procesul privind construirea de toalete pentru elevi va fi finalizat in acest an."Cand vorbim de toaletele din curtea scolii intr-adevar suntem intr-o directie corecta si buna.…

- Liderii PSD se reunesc la începutul saptamânii viitoare în ședința Comitetului Executiv pentru a decide strategia partidului pe urmatoarea perioada. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca pe ordinea de zi se afla tema depunerii moțiunii de cenzura dr și alianțele la…