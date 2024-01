Cristian Niculescu Țâgârlaș: decanul Baroului Maramureș, Florin Andreicuț, se implică în sprijinirea intereselor românilor din diaspora! Este important sa menținem legaturile cu romanii din diaspora pentru a ne pastra identitatea naționala și a conserva valorile noastre. „Ma bucur ca decanul Baroului Maramureș, Florin Andreicuț, se implica in sprijinirea intereselor romanilor din diaspora. Prin participarea sa la slujba susținuta de Preasfințitul Parinte Timotei, Episcopul ortodox roman al Spaniei și Portugaliei, in Parohia din Pinto, demonstreaza ca este aproape de biserica și de comunitatea romaneasca din zona. Avem cu toții responsabilitatea de a sprijini romanii din diaspora și de a-i ajuta sa pastreze tradițiile și valorile… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

