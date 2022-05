Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, joi seara, referindu-se la PNRR ca unele tinte asumate sunt greu de atins si ca cei care au gandit acest Plan vor trebui sa dea unele explicatii, la un moment dat. Burduja a atras atentia ca, daca Romania nu indeplineste PNRR, poate pierde 30…

- Sebastian Burduja a declarat, joi seara, la Digi24, ca PNRR tine statul roman pe un anumit parcurs. ”PNRR este un instrument care ne ajuta pentru ca tine institutiile si statul roman sa urmeze un parcurs. Nu toti romanii stiu ca, daca nu indeplinim PNRR, ratam 30 de miliarde aproximativ de euro. Asta…

- O veste nu foarte buna pentru timișoreni și bucureșteni, deopotriva. Primarii celor doua orașe s-au intanit la Timișoara. Pana aici, nimic neobișnuit. Partea care ingrijoreaza este ca cei doi edili șefi susțin ca au discutat și, probabil, au facut și schimburi, despre și de ”exemple de bune practici…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 18 martie, ca a respins proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații romani intre 18 și 60 de ani…

- Catalin Drula, presedintele interimar al USR, a subliniat faptul ca Virgil Popescu trebuie sa plece din functie. “Energie, un dezastru. Un dezastru pe zona de carburant, un dezastru pe zona de gaz, un dezastru pe zona de energie electrica. O sa il chemam din nou in Parlament pe Virgil Popescu. Va aduc…

- Proiectul de lege care transpune Directiva Europeana 2019/1023 in domeniul prevenției și restructurarii de business și care va schimba legea insolvenței in Romania aduce reglementari pre-insolvența utile companiilor, in special a IMM-urilor: avertizarea timpurie și acordul de restructurare. Proiectul…

- Romania s-a alaturat miercuri, in calitate de a 15-a tara participanta, la Proiectul de Inalta Vizibilitate al NATO Air Battle Decisive Munitions (ABDM, munitii decisive pentru luptele aeriene - n. red.). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul va monitoriza cheltuirea banilor publici și europeni printr-un department nou inființat. Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, infiintarea Departamentului pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, care va functiona in subordinea premierului,…