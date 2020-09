Reacţia ministrului de Interne, Marcel Vela, după demisia Şefului Poliţiei: E decizia corectă!

"Este decizia corectă pe care am convenit-o astfel încât imaginea şi credibilitatea Poliţiei Române să nu fie afectate sau puse sub semnul întrebării. În urma discuţiei pe care am avut-o cu domnia sa, a… [citeste mai departe]