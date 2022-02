Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca Uniunea Europeana și Statele Unite ale Americii pregatesc un pachet "complementar" de sancțiuni, in special de natura economica, impotriva Rusiei, care va fi adoptat in cazul in care Moscova va…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Romania nu va trimite trupe in Ucraina, in cazul unui conflict militar cu Federația Rusa, insa Bucureștiul sprijina „intens” Kievul la nivel diplomatic , fiind implicat in toate deciziile care se iau la nivel UE și NATO, inclusiv in ceea ce privește sancțiunile dure pregatite impotriva Moscovei. Deocamdata,…

- Rușii scot artileria grea din depozite! Sistemele portabile de rachete Yars au fost desfașurate in regiunea Ivanovo din Federația Rusa (aproximativ 280 km de Moscova și aproximativ 1000 km de Ucraina), potrivit unui raport strain scurs in presa, informeaza Global Telegram. Nu este exclus ca fix rușii…

- Rusia a avertizat miercuri ca nu va sta cu “bratele incrucisate” in fata actiunilor Occidentului, pe care il acuza ca incearca sa obtina avantaje unilaterale si sa instige Ucraina de a provoca Moscova, relateaza EFE si Interfax. “Nu vom sta cu bratele incrucisate”, a declarat ministrul rus de externe…

- MAE reaminteste ca prezenta NATO in statele aliate, care este rezultatul deciziilor adoptate la cel mai inalt nivel de catre liderii aliati si implementate de structurile aliate politice si militare responsabile in acest sens, este o reactie strict defensiva la comportamentul tot mai agresiv al Federatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) respinge drept inoportune si lipsite de orice fundament declaratiile ministerului de Externe al Federatiei Ruse privind prezenta militara aliata pe Flancul Estic al NATO. “Solicitarea ca postura fortelor NATO in toate statele Aliantei care au aderat dupa 1997, inclusiv…

- „In cazul mentinerii liniei foarte clar agresiva a colegilor nostri occidentali, vom lua masuri de represalii militare si tehnice adecvate”, a declarat Vladimir Putin in timpul unei interventii in fata cadrelor armatei ruse si ale Ministerului Apararii.„Intarirea la frontierele ruse a unor formatiuni…