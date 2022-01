Presedintele PMP Cristian Diaconescu a scris pe pagina sa de Facebook, ca a convocat, in mod statutar sedinta CEN a PMP, dupa ce ”gruparea condusa de domnul Tomac, care in data de 12 ianuarie a incercat, in mod abuziv, preluarea conducerii partidului”. Liderul PMP spune ca cel mai tarziu maine dimineata, incalcarile grave statutare si legale in legatura cu adunarea din 12 ianuarie vor face obiectul unor actiuni in instanta si precizeaza ca Eugen Tomac i-a blocat accesul, in data de 12 ianuarie, pe pagina oficiala de Facebook a partidului. ”Astazi, a fost convocata, in mod statutar ședința CEN…