Cristian Bușoi, tot mai departe de Bruxelles Lista candidaților PNL eligibili pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 este inca deschisa, dar deja un liberal cu greutate are șanse minime sa mai prinda un nou mandat. Conducerea PNL a luat in calcul ca va obține, cu greutate, vreo șapte mandate de europarlmentari, fapt pentru care batalia pentru aceste locuri este pe viața și pe moarte. Potrivit informațiilor noastre, din cei zece europarlamentari PNL aflați acum la Bruxelles, doar foarte puțini vor mai prinde un nou mandat. Și unul dintre aceștia este Cristian Bușoi. Motivul? Dupa ce s-a vazut europarlamentar, in 2019, a cam uitat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a intrat in linie dreapta și deja se cam știe cine din actualii europarlamentari va fi pe un loc eligibil pe lista PSD. La alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, PSD mizeaza ca va obține 10-12 mandate de eurodeputați. Deocamdata, lista finala…

- Noile norme UE privind permisele de conducere in vederea imbunatațirii siguranței rutiere au trecut de Comisia pentru Transporturi și urmeaza sa fie votate, in martie, pentru a intra in vigoare. Pe lista noutaților se afla faptul ca limita de varsta pentru carnet coboara la 17 ani, daca șoferul este…

- Europa a publicat recent prima lista cu medicamentele ”critice”, pentru care este esențiala evitarea intreruperilor in aprovizionare, in așa fel incat sa fie disponibile pacienților, transmite AFP. Paracetamol, morfina, antibiotice, antiaritmice, preparate hormonale, anestezice, antiinfecțioase, insulina,…

- Mai avem sanse sa participam la Eurovision 2024? Ce trebuie sa faca TVR! Uniunea Europeana de Radio-Televiziune a facut publica lista celor 37 de țari care vor participa la ediția din 2024 a concursului Eurovision. Romania nu se afla insa printre ele. Motivul este acela ca TVR nu a platit inca taxa…

- Ministrul PSD al Economiei, senatorul de Prahova Radu Oprea, nu prea mai are trecere la organizația care l-a propulsat, fapt pentru care se pregatește sa faca o mutare politica oarecum surprinzatoare. Senatorul Radu Oprea nu prea mai are mare trecere la organizația PSD Prahova, mai ales dupa ce a fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a operat deja primele mutari importante la nivelul Ministrului de Finanțe și ANAF imediat dupa ce a anunțat ca nu este mulțumit de gradul de colectare a veniturilor. La sfarșitul saptamanii trecute, premierul Marcel Ciolacu a luat act de demisia secretarului de stat de la Ministerul…

- Un fost europarlamentar PSD vrea ca, de anul viitor, sa revina in fotoliile de la Bruxelles și Strasbourg, fapt pentru care a inceput lobby-ul la unii lideri ai social-democraților. Fostul europarlamentar PSD din mandatul 2014-1019, Claudia Țapardel, vrea sa revina anul viitor in Parlamentul European…

- Comisia europeana a anunțat saptamana aceasta o serie de masuri pe termen scurt, mediu și lung pentru a evita lipsa unor medicamente in aceast iarna și in anii viitori. In fiecare zi suntem obligați sa facem cercetari pentru a incerca sa asiguram continuarea tratamentelor efectuate de pacienți. Se incearca…