Judecatorul Cristi Danilet a anuntat, miercuri seara, ca a condus ultima sedinta de judecata, dupa ce a luat decizia de a se pensiona."Azi, am avut parte de un moment unic in viata: am condus ultima sedinta de judecata, am luat ultima decizie judiciara, am rezolvat ultimul dosar penal si am purtat pentru ultima data roba, in mod oficial. Colegii din Tribunalul Cluj, judecatori, grefieri si procurori mi-au facut onoarea de a asista la ultimul proces unde am condus sedinta de judecata", a transmis, pe Facebook, Cristi Danilet.Plec din aceasta profesie convins ca nu puteam sa fac mai mult pentru…