Criptomonedele, tot mai folosite in operatiunile de spalare a banilor. Sute de milioane de dolari, trecute prin portofele electronice Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le ascunda urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters.



Cel putin 13% din toate castigurile ilicite in bitcoin au trecut in 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificila urmarirea tranzactiilor cu criptomonede, in crestere de la 2% in 2019, arata studiul.



Sursa articol si foto: business24.ro

