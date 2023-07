Stiri pe aceeasi tema

- A fost motiv de sarbatoare in familia Andreei Marin, pentru ca iubitul ei, Adrian Brancoveanu, a implinit 38 de ani. Fosta prezentatoare i-a facut o declarație emoționanta partenerului sau.Adrian Brancoveanu, iubitul fostei prezentatoare TV Andreea Marin, și-a sarbatorit sambata, 1 iulie, ziua de naștere,…

- Imagini rare cu Ronald Gavril și iubita lui! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi in timp ce au ieșit la o terasa din Capitala, insoțiți de Alberto Dobre și soția sa.

- Orice femeie și-ar dori sa aiba alaturi un barbat cum e Catalin Bordea! De ce spunem asta?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul concurent America Express intr-un centru comercial din Capitala. Imaginile sunt dovada clara ca, deși pozeaza in…

- Daca toata țara il cunoaște pe Florin Piersic Jr., iubita sa, Andreea Cipca este o prezența discreta, dar de curand, paparazii Spynews.ro au ieșit, din nou, la „vanatoare de vedete” și au surprins-o pe partenera regizorului de film și teatru. Se pare ca Andreea Cipca știe cum sa atraga privirile atunci…

- Maria Carneci a avut apariții publice din ce in ce mai rare, de cand a devenit vaduva. Fosta jurata a emisiunii Next Star a fost surprins, recent, de catre paparazzi, imtr-o ipostaza emoționanta. Cu cine a ieșit la plimbare faimoasa cantareața. Maria Carneci, cea mai fericita bunica Celebra cantareata…

- Gigi Becali, cu cash-ul la purtator, pe strazile din Capitala! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza, ca de fiecare data, și au surprins imagini "scumpe" cu latifundiarul din Pipera. Omul de afaceri iși cara banii cu sacoșa de la Mega și nu ține cont…

- Miorita Videanu, apariție rafinata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Adriean Videanu pe strazile din București, in timp ce cobora din bolidul de lux pe care il deține, pentru a merge la o clinica din Capitala, acolo unde a petrecut aproximativ…

- Mihaela Tatu, in varsta de 60 de ani, a fost una dintre cele mai iubite prezentatoare TV. Insa, aceasta s-a retras de pe micile ecrane in urma cu cațiva ani și s-a dedicat proiectelor de suflet. De curand, invitata in cadrul unei emisiuni TV, fosta prezentatoare TV a vorbit despre cum trebuie sa fie…