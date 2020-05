Stiri pe aceeasi tema

- TUPEU…Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a ucis doi batrani, sot si sotie, din Zorleni, tanarul de 24 de ani, Gheorghe Cretu, vrea acasa. A contestat decizia arestarii sale la Tribunalul Vaslui, dar judecatorii au respins, ca fiind nefondata contestatia formulata. Criminalul abia ce fusese…

- DUPA GRATII… Arestat preventiv pentru furt cu un prejudiciu de peste 5.000 de lei, Toma Radu Ionut nu mai vrea dupa gratii. A cerut magistratilor Tribunalului Vaslui sa fie lasat acasa dar instanta a decis ca locul lui este in spatele gratiilor, in arest preventiv. Dupa ce a comis in 2016-2017, minor…

- DECIZIE…Magistratii Tribunalului Vaslui au admis propunerea Parchetului de a prelungi mandatul de arestare luat pe numele lui Petru Onila, barbatul din comuna Albesti care, intr-un acces de gelozie, si-a ucis sotia cu patru lovituri de cutit si apoi a incercat sa se sinucida. Onila a stat o perioada…

- Pintea a fost pusa sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit Digi 24. Vineri dimineata, Sorina Pintea a fost adusa in instanta fara catuse, iar sedinta de judecata s-a desfasurat cu usile inchise. Dupa aproape doua ore de dezbateri, unul dintre avocatii sai, Viorel Mocanu, a declarat ca Sorina…

