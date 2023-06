Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișoreni il cauta pe barbatul care a ucis doi pensionari din oraș. Acesta a intrat peste ei in casa și i-a omorat chiar in timp ce batranii vorbeau la telefon cu nepotul lor din Germania. Acum, oamenii legii au dat presei imagini cu barbatul, in speranța ca cineva il va putea identifica.…

- In atenția cetațenilor. Avand in vedere evenimentul nefericit ce a avut loc in Piața Țepeș Voda din Timișoara, in noaptea de 27.06.2023, va informam ca polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, depun…

- La data de 27 Iunie 2023, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda, un barbat și-a gasit bunicii decedați( un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani),iar in locuința a surprins o persoana necunoscuta care a…

- Autoritațile anunța despre mai multe masuri de securitate care vor fi intreprinse in legatura cu Summitul Comunitații Politice Europene, preconizat pentru 1 iunie curent. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, zborurile civile de pe Aeroportul Internațional Chișinau vor fi interzise in data de…

- O minora in varsta de 15 ani, originara din orașul Odesa, este cautata de poliție dupa ce pe 20 aprilie a plecat de la un Centru de plasament și pana in acest moment nu se cunoaște nimic despre ea. Semnalmente: Inalțimea 1,70 m, ochi caprui și par cafeniu. Era imbracata in pulover și fusta lunga. Poliția…

- Inspectoratul de poliție Drochia solicita ajutorul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii unui barbat in varsta de 41 de ani din satul Hasnașenii Noi, care la data de 9 aprilie a plecat de acasa si nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: Inalțimea 1,69 m, corpolența medie, par castaniu, ochi…

- Un minor de 13 ani din satul Fundarii Vechi, raionul Glodeni, a plecat de acasa la 25 aprilie 2023 intr-o direcție necunoscuta și pana la moment nu se cunoaște nimic despre el. Oamenii legii solicita ajutorul cetațenilor pentru a identifica locul aflarii copilului. Semnalmente: Inalțimea – 1.60 m, corpolența…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca SIMION MARINELA, in varsta de 79 de ani, a plecat voluntar, de la un centru pentru persoane varstnice situat in municipiul Cluj-Napoca și nu a revenit. Dispariția femeii a fost sesizata polițiștilor luni, 10 aprilie. SEMNALMENTE…